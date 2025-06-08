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中磊：法人估6月營收恢復月增 全年EPS 8.2元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

中磊（5388）5月營收月減7.9%、年減11%，其中，雖然歐美電信商客戶新產品陸續出貨，但因新台幣相對美元匯率上漲過快，導致營收月減；法人機構表示，後續進入客戶季底集中出貨期，預期6月營收恢復月增，全年每股獲利（EPS）成長至8.2元。

法人機構表示，展望中磊第2季營運，由於歐美電信客戶庫存已低，適逢新規格CPE陸續導入量產，WiFi-7、10G PON、5G FWA出貨帶動家戶終端換機潮，預期出貨大幅成長；近期美國對等關稅風波暫時遞延，雖然出貨至美國的菲律賓廠輸美暫時零關稅，客戶很可能為了避免未來的不確定性加快出貨速度，預估第2季營收137.7億元，季增21.3%，雖量產型產品大量出貨，將拉低公司平均毛利率，但預估稅後淨利3.5億元，季增18.2%，EPS近1.2元。

展望2025年，疫情時的超額備料歷經一年多的消化後，北美電信商客戶庫存已降至低水位，北美寬頻網通晶片大廠已見到去年第4季寬頻晶片衰退放緩的狀況，隨著新應用陸續發生，諸如10G PON、DOCSIS4.0以及WiFi-7，更高速的傳輸新技術將驅動網通設備更新，中磊為歐美Tier-1電信商直接供貨夥伴，新技術CPE將陸續在2025年出貨。

直接受惠電信商需求復甦商機，帶動營運重回成長，預估今年營收629.1億元，年增10.7%，稅後淨利24.5億元，年成長8.2%，EPS成長至8.2元。

營收 中磊

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