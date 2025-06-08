台積電12日除息挑戰快速填息 下次首度配息5元

台積電（2330）預計6月12日除息，季配息4.5元，此次為第二度除息4.5元，該季配息所屬為2024年第4季。法人看好，歷次季配息占現股比重不高，有機會第19度當日填息。

台積電歷次季配息占現股比重不高，多能快速填息，此次除息4.5元，換算占現股比重僅約0.4%。台積下次除息則將首度季配息5元。

統計顯示，台積電2019年採季配息以來，多能快速填息，前一次除息也是隨著美股科技股表現強勢，在除息當天便填息，去年12月12日第二度除息4元也當日填息，成為第17度當日填息，先前一次季配息4.5元為第18度當日填息以及第八度秒填息。

圖／經濟日報提供

就配息政策上，台積電已預告，未來股息將穩定增加。台積電5月董事會已決議，核准配發2025年第1季股息5元，除息交易日則為9月16日，並於10月9日發放。

台積電季配息穩步拉升，2024年首季季配息4元，已較先前一次季配息3.5元再拉升且調幅約14%，第2季續配4元，加上2024年第3季該季季配息拉升至4.5元，等於台積電2024年度全年配息如法人預期從17元起跳。

法人推測，台積電自由現金流仍穩健，全年現金股息將穩定提升，預估隨營收獲利增長，2025年至2026年現金股息分別將為20元至24元起跳，台積電先前拍板2025年第1季股息5元，如預期2025年股息20元起跳，後續隨台積電現金流充沛仍可望拉升。

台積電季配息穩健拉升，此次6月12日將除息季配息4.5元，大股東國發基金持有台積電16.537億股，估計有74.41億元入帳；台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，估計股息將達5.62億元。

此外，台積電董事長暨總裁魏哲家持有台積電680萬5,134股，預計股息約3,062.31萬元；前董事長劉德音持股1,291萬餘股，估計股息將約5,809萬元。