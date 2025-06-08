台積電12日除息挑戰快速填息 下次首度配息5元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電。（聯合報系資料庫）
台積電。（聯合報系資料庫）

台積電（2330）預計6月12日除息，季配息4.5元，此次為第二度除息4.5元，該季配息所屬為2024年第4季。法人看好，歷次季配息占現股比重不高，有機會第19度當日填息

台積電歷次季配息占現股比重不高，多能快速填息，此次除息4.5元，換算占現股比重僅約0.4%。台積下次除息則將首度季配息5元。

統計顯示，台積電2019年採季配息以來，多能快速填息，前一次除息也是隨著美股科技股表現強勢，在除息當天便填息，去年12月12日第二度除息4元也當日填息，成為第17度當日填息，先前一次季配息4.5元為第18度當日填息以及第八度秒填息。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

就配息政策上，台積電已預告，未來股息將穩定增加。台積電5月董事會已決議，核准配發2025年第1季股息5元，除息交易日則為9月16日，並於10月9日發放。

台積電季配息穩步拉升，2024年首季季配息4元，已較先前一次季配息3.5元再拉升且調幅約14%，第2季續配4元，加上2024年第3季該季季配息拉升至4.5元，等於台積電2024年度全年配息如法人預期從17元起跳。

法人推測，台積電自由現金流仍穩健，全年現金股息將穩定提升，預估隨營收獲利增長，2025年至2026年現金股息分別將為20元至24元起跳，台積電先前拍板2025年第1季股息5元，如預期2025年股息20元起跳，後續隨台積電現金流充沛仍可望拉升。

台積電季配息穩健拉升，此次6月12日將除息季配息4.5元，大股東國發基金持有台積電16.537億股，估計有74.41億元入帳；台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，估計股息將達5.62億元。

此外，台積電董事長暨總裁魏哲家持有台積電680萬5,134股，預計股息約3,062.31萬元；前董事長劉德音持股1,291萬餘股，估計股息將約5,809萬元。

季配息 填息 台積電

延伸閱讀

一周熱門零股／群益台灣精選高息、台積 夯

終止連三賣！魏哲家喊話「多買台積股票不會錯」 外資聽進去了

晶片稅誰出？魏哲家一席話引發討論：其實本來就是進口商買單

「我這麼胖怎麼可能血汗？」魏哲家神回惹議 網反問：金正恩也胖北韓人幸福嗎

相關新聞

台積電12日除息挑戰快速填息 下次首度配息5元

台積電預計6月12日除息，季配息4.5元，此次為第二度除息4.5元，該季配息所屬為2024年第4季。法人看好，歷次季配息...

金像電5月合併營收月增1% 攀峰

伺服器PCB龍頭金像電（2368）昨（6）日公布5月合併營收46.84億元，月成長1.8%，年增39.0%，創單月歷史新...

台勝科2025年下半年不看淡

台塑集團旗下半導體矽晶圓大廠台勝科（3532）昨（6）日舉行股東會，董事長郭文筆表示，看好下半年AI的應用，帶動先進製程...

電信三雄發652億股息

電信三雄2024年營運表現均創近年新高，配發現金股利不手軟，將發出652.23億元，創近五年新高。中華電信（2412）預...

穎崴強化研發 同期最旺

半導體測試座市場龍頭穎崴（6515）昨（6）日公告5月營收4.88億元，月減25.7%，年增37.2%；創歷年同期新高，...

研華5月營收月減4% 第2季業績看增

工業電腦龍頭研華（2395）昨（6）日公布5月營收58.55億元，月減4.7%、年增18.29%，今年前五個月合併營收達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。