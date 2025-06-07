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玉晶光5月營收月減32% 兩年低點

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

玉晶光（3406）昨（6）日公布5月營收12.5億元，月減32.5%、年減19.5%，為2023年6月以來低點。

玉晶光表示，5月營收因客戶擴增實境訂單減少及淡季效應呈現衰退，6月起營收將慢慢回升。目前新機種認證進度都順利並開始小量試產，期待7月開始進入旺季，業績能有更好的貢獻。玉晶光累計今年前五月營收84.26億元，年減2.79%。

玉晶光與大立光並列為iPhone鏡頭主力供應商，董事長陳天慶在致股東報告書中指出，今年光學應用仍以智慧手機為最主要商機，多鏡頭趨勢已成型，需求及新應用增加，為光學產業帶來新成長動能，今年度營業重心除了集中手機鏡頭之外，也持續布局LED照明及車載、VR鏡頭上，若大環境及集團生產、研發及技術都能配合，預期今年營收及出貨量有機會較去年成長。

玉晶光將於6月17日召開股東常會，改選九席董事（含三席獨董）。依據公司釋出的董事候選人名單，包括：陳天慶、陳奕君、陳柏晟、林建興（新任）、田嘉昇、廖鉦達，及獨董洪明儒、吳志正、嚴文筆（新任）。

陳天慶表示，隨著手機附加價值帶動的換機潮，車載鏡頭的普遍性及LED照明因節能減碳的政策帶動下，未來幾年全球手機及綠色照明設備成長性仍可期，玉晶光對未來景氣仍持樂觀看法，未來將更積極創造更高價值及客戶需求的產品及服務，掌握下一波競爭優勢。

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