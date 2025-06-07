智易5月營收月減1% 啟碁減8%

網通廠5月營收陸續出爐，啟碁（6285）昨（6）日公布5月營收較上月及去年同期呈現衰退，智易較上月小衰，年增9%，單月營收為同期新高，啟碁、智易累計前五月營收為歷年同期新高。

法人表示，今年關稅、匯率是網通廠營運表現兩大變數，本季網通廠營運表現應是漲跌互見。

啟碁5月營收90.25億元，月減8.5%，年減12.7%，累計前五月營收472.5億元，年增2.9%，創歷史同期新高。法人表示，累計4、5月營收188.84億元，預估6月營收需回到95億元附近，第2季營收才可望優於第1季。

智易5月營收44.29億元，月減1.1%，年增9%，累計前五月營收216.8億元，年增4.6%，單月及累計均創歷史同期新高。

法人表示智易4、5月營收來到89.06億元，預估6月如可維持44億元水準，單季營收可望季增近5%。

日前智易指出，觀察歐洲市場過去兩年去化庫存已經告一段落，整體歐洲需求有回溫表現，美國需求持續暢旺，預估第2季營運可望優於第1季。

啟碁先前法說會中，董事長謝宏波表示，未來兩年仍維持成長格局，惟關稅及匯率影響，衝刺1,200億元營收目標添變數，積極拓展亞洲及歐洲市場布局。