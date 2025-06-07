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瑞昱5月營收月減10% 2025年下半年看淡

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

IC設計業者瑞昱（2379）昨（6）日公告5月營收102.76億元，月減10.1%、年減1%，是今年以來單月低點。累計前五月營收為567.29億元，年增23.1%。評估關稅若生效，對PC出貨影響可能下半年放緩甚至收縮。

副總經理暨發言人黃依瑋表示，因應地緣政治緊張和關稅不確定性，瑞昱已採取多項策略措施，包括多元化晶圓代工和封測夥伴關係以提高供應鏈韌性、與客戶保持密切聯繫定期審視供需預測，擴大市場及客戶覆蓋範圍。

黃依瑋指出，今年首季PC出貨量年增4.9%達6,320萬台，但增長可能是暫時性的，若關稅全面生效且庫存水平正常化，PC需求預計在2025年下半年可能放緩甚至收縮。

研調機構IDC數據顯示， 2025年全年PC出貨量將較2024年增加3.7%達2.73億台，但黃依瑋認為，考慮到不確定性，2025年全年PC出貨增長可能最多持平，甚至可能下滑。

在網路產品方面，瑞昱指出，上一季度網路市場區段保持穩定，地區間增長和基礎設施投資有所差異。

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