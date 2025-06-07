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電信三雄發652億股息

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電信三雄2024年營運表現均創近年新高，配發現金股利不手軟，將發出652.23億元，創近五年新高。中華電信（2412）預計7月3日除息交易，台灣大及遠傳則為7月9日。台灣大7月31日先發出現金股利，遠傳及中華電信分別為8月6日及8月8日，共48萬股東喜收股利大紅包。

中華電信近五年每年配發現金股利約介於4.226元至4.7758元之間，近年中華電信營收、獲利持續成長，2024年營收、獲利超越財測，創七年新高，每股純益4.8元。中華電信董事會及股東會近期更通過加碼、每股配發5元現金股利，盈餘分配率104.2%，創2017年以來最高，也是三雄最高，30.3萬股東8月8日可望收加量股利紅包。

台灣大哥大合併台灣之星後，股東人數為6.4萬人，今年計畫每股配發4.5元現金股利，共將發出136億元，除息交易日為7月9日，除息基準日為7月15日，現金股利發放日期為7月31日。

遠傳電信合併亞太電信後股東人數成長為11.7萬人，遠傳預計每股配發3.56元現金股利，發出128.36億元，遠傳日前董事會通過除息交易日7月9日，除息基準日為7月15日，現金股利發放日期為8月6日。

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