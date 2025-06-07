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研華5月營收月減4% 第2季業績看增

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦龍頭研華（2395）昨（6）日公布5月營收58.55億元，月減4.7%、年增18.29%，今年前五個月合併營收達293.49億元、年增24.4%。研華預估本季營收將落在5.3至5.5億美元區間，業績預期將呈現個位數季增，相比去年同期則有雙位數成長，毛利率及營益率也有機會提高。

研華5月營收以區域別來看，北美、歐洲、中國大陸、台灣以及日本市場表現佳，較去年同期雙位數增長，分別成長10%、46%、11%、62%及12%；而韓國及新興市場較去年同期個位數衰退。

各事業群表現而言，智能系統事業群以及智能服務事業群呈現雙位數成長，分別為35%及68%；物聯網自動化事業群則年增6%；而嵌入式事業群整體年增10%，其中以嵌入式運算與周邊系統成長20%，而應用電腦事業群則為個位數衰退。

研華董事長劉克振先前指出，研華今年營收看增，但仍有關稅及匯率風險，若台幣匯率今年維持30元水準，預期可能將對研華全年每股純益（EPS）有中個位數百分比影響。

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