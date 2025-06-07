穎崴強化研發 同期最旺

半導體測試座市場龍頭穎崴（6515）昨（6）日公告5月營收4.88億元，月減25.7%，年增37.2%；創歷年同期新高，累計前五月合併營收為34.43億元，較去年同期增加81.3%，也是歷年同期新高。

全球探針卡年度大會（SWTest 2025）甫落幕，穎崴業務團隊前往美國參展，掌握最前沿的探針卡市場脈動，穎崴旗下新品MEMS探針卡解決方案亦於期間亮相，獲得客戶洽詢以及業界高度迴響。

穎崴提到，受AI客戶拉貨，第1季營業額創高，此拉貨力道延續至4月，使第1季整季度及4月單月營收基期墊高，5月營收月減系因進入產業常態；然在HPC、ASIC晶片穩定拉貨以及新開案design-in增加，帶動5月營收創下同期新高。

由於全球經濟貿易環境未明朗，穎崴提到，將密切關注外部系統性風險，如美國關稅政策與匯率波動等；同時專注本業、投入研發、拓展海內外業務、強化海內外技術支援與服務，鞏固在半導體測試座市場龍頭地位，並持續擴張探針卡市占。

在近期的電子元件與技術會議（IEEE ECTC）中，由於AI及HPC對於運算密度及頻寬有極高的要求，大型晶圓代工業者因而發表AI晶片及先進封裝架構一系列論文，凸顯先進封裝為AI趨勢下的重要戰略。穎崴強調，在關鍵材料、機械結構、阻抗控制皆有資深且專業的研發團隊，以「半導體測試介面AI+全方位解決方案」，全方位滿足各種高頻高速、大功耗、大封裝測試介面需求。