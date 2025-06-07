台勝科2025年下半年不看淡
台塑集團旗下半導體矽晶圓大廠台勝科（3532）昨（6）日舉行股東會，董事長郭文筆表示，看好下半年AI的應用，帶動先進製程用矽晶圓需求依舊強勁，為營運動能帶來助益。
郭文筆指出，AI應用推升市場對先進製程用矽晶圓需求強勁，受惠中國大陸補貼政策影響，成熟製程矽晶圓需求增加，加上國際記憶體大廠減產，國內記憶體業者迎來轉單需求，挹注公司銷售量，對下半年矽晶圓景氣不看淡。
他也指出，現在總體經濟環境仍充滿不確定性，包括美國關稅後續發展、美中貿易戰、及新台幣匯率等。公司策略首先是提高先進製程銷售占比，預期12吋新廠加入後，在先進製程銷售占比可再提高。其次是分散市場，成功開發美國及新加坡矽晶圓市場，後續配合客戶擴建，繼續拓展其他市場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言