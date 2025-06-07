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台勝科2025年下半年不看淡

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

台塑集團旗下半導體矽晶圓大廠台勝科（3532）昨（6）日舉行股東會，董事長郭文筆表示，看好下半年AI的應用，帶動先進製程用矽晶圓需求依舊強勁，為營運動能帶來助益。

郭文筆指出，AI應用推升市場對先進製程用矽晶圓需求強勁，受惠中國大陸補貼政策影響，成熟製程矽晶圓需求增加，加上國際記憶體大廠減產，國內記憶體業者迎來轉單需求，挹注公司銷售量，對下半年矽晶圓景氣不看淡。

他也指出，現在總體經濟環境仍充滿不確定性，包括美國關稅後續發展、美中貿易戰、及新台幣匯率等。公司策略首先是提高先進製程銷售占比，預期12吋新廠加入後，在先進製程銷售占比可再提高。其次是分散市場，成功開發美國及新加坡矽晶圓市場，後續配合客戶擴建，繼續拓展其他市場。

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