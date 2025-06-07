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金像電5月合併營收月增1% 攀峰

經濟日報／ 記者尹慧中╱台北報導

伺服器PCB龍頭金像電（2368）昨（6）日公布5月合併營收46.84億元，月成長1.8%，年增39.0%，創單月歷史新高。

金像電累計今年前五月營收為212.42億元，年增38.5%。因應客戶需求布局東南亞，2023年6月泰國巴真府投資設廠，預計2025年下半年將量產。金像電日前提到，持續強化營運，希望本季優於首季、下半年優於上半年、全年成長。

關稅議題上，金像電直接輸美營收占比僅低個位數，短期影響還可控制，長期仍需觀察後續發展影響。

金像電台灣廠區產能長期滿載，除了在台灣擴產，泰國投資紓解產能吃緊以及客戶多元供應鏈需求。金像電泰國廠下半年量產，預計量產初期應用先以一般伺服器中階產品為主。

法人分析，伺服器PCB面積穩步擴增，同時網通用板層數穩定升級，皆有利於金像電營運成長表現。

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