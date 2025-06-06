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致伸營收／5月48.4億元 月增0.4%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
致伸董事長潘永中。記者劉芳妙／攝影
致伸董事長潘永中。記者劉芳妙／攝影

致伸（4915）6日公布5月營收48.4億元，月增0.4%、年減5.3%，致伸表示，部分客人因應關稅影響提前拉貨，加上AIoT產品出貨動能穩健，不過，因新台幣大幅升值，對台幣營收表現略有影響。

面對關稅與匯率等不確定因素，致伸強調，公司營運仍維持穩健表現。致伸持續深化多感合一感測融合（X-IN-1 Sensory Fusion）技術，拓展視聽覺科技（Audiovisual Technology）領域的創新應用，積極推動Edge AI在公共安全（Public Safety）與AIoT（B2B）視覺解決方案、AI視訊會議及車載產品等領域，擴大智慧感測技術的應用版圖。同時，B2B專案需求穩定，特別是在AI智慧監控領域有不錯的表現。

致伸將密切關注關稅及市場變化，透過彈性產能配置、靈活調整供應鏈與接單策略，以降低對營運的潛在衝擊。公司正加速泰國廠產能擴建，預期年底產能占比將提升至近 30%，並持續投資自動化設備提高生產效率，滿足客戶多元化需求。

此外，公司亦積極深耕工業視覺、聲學檢測與AI智慧監控等具高成長潛力的利基市場，強化高附加價值產品組合，為未來營運注入成長動能。

致伸 營收 人工智慧 AI

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