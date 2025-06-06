聯強營收／5月年減11% 全年營運將呈現逐季增長

聯強（2347）6日公告今年5月合併營收為295億元，較去年同期減少11%。累計今年前五個月合併營收達1,522億元，年減9%。展望後市，聯強副總裁杜書全先前指出，預期今年營運呈現逐季增長，對第2季及全年度毛利率有信心穩健增加。

從聯強四大業務領域表現來看，商用加值業務表現持續亮眼，5月營收達94億元，再創同期新高，年增2%。資訊消費業務營收96億元，較去年同期小幅減少4%。通訊業務營收15億元，年減12%。半導體業務則呈現相對較大幅度的調整，營收98億元，年減23%。

從亞太各區域市場表現來看，紐澳地區5月營收創同期新高，年增18%。台灣地區5月表現同樣亮眼，營收達同期次高水準，年增幅達44%。大陸與香港地區則受到市場環境影響，營收年減14%。

累計今年前五個月營收表現，商用加值業務營收達447億元，創同期新高，年增7%。資訊消費業務營收439億元，年減3%。通訊業務與去年持平，營收為84億元。半導體業務則較去年下滑21%，營收來到593億元。