臻鼎營收／5月創同期新高 全力推進高雄AI園區建設

全球PCB龍頭臻鼎（4958）於6日公布2025年5月合併營收為新台幣117.91億元，年增10.83%，創下歷年同期新高，若以美元計算，年增率更達18.77%；累計1至5月營收達新台幣654.62億元，年增20.76%，亦創同期新高，充分展現公司受惠於高階應用需求驅動下所展現的穩健成長實力。

臻鼎表示，5月營收維持雙位數年增，四大產品應用中以IC載板成長最高，年增逾40%並創下單月新高，其次為電腦消費及行動通訊。公司指出，IC載板業務接單動能強勁，預期今年IC載板仍將是成長最快的業務部門，可望年增超過40%。同時，臻鼎正全力推進高雄AI園區建設，擴充高階ABF載板產能，待明年產能開出後將能承接國際一線客戶的先進封裝載板需求，進一步推升整體營運表現。