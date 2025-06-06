臻鼎營收／5月創同期新高 全力推進高雄AI園區建設
全球PCB龍頭臻鼎（4958）於6日公布2025年5月合併營收為新台幣117.91億元，年增10.83%，創下歷年同期新高，若以美元計算，年增率更達18.77%；累計1至5月營收達新台幣654.62億元，年增20.76%，亦創同期新高，充分展現公司受惠於高階應用需求驅動下所展現的穩健成長實力。
臻鼎表示，5月營收維持雙位數年增，四大產品應用中以IC載板成長最高，年增逾40%並創下單月新高，其次為電腦消費及行動通訊。公司指出，IC載板業務接單動能強勁，預期今年IC載板仍將是成長最快的業務部門，可望年增超過40%。同時，臻鼎正全力推進高雄AI園區建設，擴充高階ABF載板產能，待明年產能開出後將能承接國際一線客戶的先進封裝載板需求，進一步推升整體營運表現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言