宏達電營收／5月2.19億元 月增39.39%、年增14.64%

宏達電（2498）6日公布2025年5月合併營業收入2.19億元，月增39.39%，年增14.64%，累計今年前5月合併營業收入10.84億元，年增13.04%。

宏達電旗下致力於打造3D Internet虛擬世界VIVERSE首度攜手美國德州大學奧斯汀分校，與其傳播學院德州沉浸式研究院（Texas Immersive Institute）展開為期一學期的深度合作，正式將無需編碼、可跨平台操作的 VIVERSE Create平台導入課程，推動WebXR 3D創作進入美國大學教室。

宏達電表示，這是HTC首次與美國高等教育體系展開學術合作，透過實作課程引導學生完成7件原創虛擬世界作品，涵蓋互動遊戲、心理敘事與沉浸式藝廊等主題，突破傳統上課簡報與書面報告的限制，展現虛擬世界於教育創新與產業應用的高度潛力；課程引導學生實踐從概念構思、互動設計到上線發表的完整WebXR 3D創作流程，強化3D敘事與空間設計等職涯關鍵能力。

宏達電指出，VIVERSE Create作為大幅降低創作門檻的平台，讓初次接觸XR的學生也能輕鬆投入虛擬內容創作，踏出成為XR創作者的第一步。面對未來沉浸式產業規模可望突破398億美元的成長機會，此次跨國學術合作不僅提供實作平台，更為XR教育創新與產業接軌開啟新局。

另外，HTC旗下專注於5G與未來通訊技術發展G REIGNS，與光寶科於2025 COMPUTEX展會聯合展示最新5G專網解決方案。展出內容包括採用G REIGNS自主開發的5G vRAN 架構，結合符合業界標準的5GC核心網技術與光寶科技O-RU設備，支援Sub-6GHz頻段，可實現端到端的專網建置，具備高度模組化、可擴充特性，可依場域需求彈性調整基地台覆蓋範圍與容量配置，打造真正符合製造現場所需的專屬5G網路，展現其於智慧工廠等場域的技術應用潛力。