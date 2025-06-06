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緯創GDR 訂價+短線漲多 股價跌幅4.35%、收110元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

緯創（3231）公告現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（GDR）完成訂價，每單位發行價格36.57美元，折合新台幣每股價格為109.32元，加上股價短線漲幅逾6成，且外資轉賣之下，6日股價開低走低，以110元收盤，下跌5元，跌幅4.35%；分析師認為，股價表現受到GDR訂價的影響，但在掛牌後仍將回歸基本面的表現。

緯創公告表示，海外存託憑證發行總金額為9.14億美元，每單位發行價格36.57美元，以匯率1美元=29.894新台幣轉換，每股價格折合約新台幣109.32元，海外存託憑證發行2,500萬單位，表彰2.5億股普通股，1單位海外存託憑證表彰緯創普通股10股，預定發行日期為6月10日，發行及交易地點為盧森堡證券交易所。

緯創指出，這次籌資將用於支應外幣購料之資金需求；辦理現金增資發行普通股2.5億股參與發行海外存託憑證，股權稀釋比例約為8.64%，不致對股東權益造成重大稀釋。

不過，緯創6日股價開低走低， 早盤以111.5元開出，雖一度拉至112元， 但再遭到賣壓而下滑，一度下跌至109.5元，終場收在110元，下跌5元， 跌幅4.35%。

證券分析師坦言， 發行GDR的價格比市價還低，不排除有賣股去買較便宜的GDR的可能，因此影響股價的表現，另外，緯創從4月的低點73.8元反彈以來， 高點曾衝達120.5元， 漲幅達63%， 逢高獲利了結的賣壓也出現；不過， 後續在GDR掛牌後，股價仍將回歸基本面的表現。

緯創5月合併營收2,084.06億元，月增55.87%，年增162.14%，再創新高，單月營收首度衝破2,000億元大關，主受惠輝達GB200機櫃需求暢旺，累計前5月6,885.95億元，年增76.39%，為同期最佳。

緯創在AI伺服器維持先前預估，看好第2季AI伺服器出貨量將逐月升溫，法人預估，在GB200放量出貨推升下，緯創6月、第2季營收可望雙雙續創新高；多家外資也重申「買進」或「優於大盤」評等，目標價上看165元。

股票 緯創 營收 新台幣

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