旺宏營收／5月達22.68億元、年增5% 展現穩健動能
記憶體大廠旺宏（2337）6日公告5月合併營收22.68億元，月減2.7%，年增5%，反映產品出貨組合與市場需求逐步回穩。累計1至5月合併營收為107.36億元，年增6.9%，呈現穩健成長態勢。
近期市場焦點聚焦於任天堂新一代主機Switch 2正式上市，由於旺宏為其記憶體供應鏈成員之一，受惠預購熱潮與新品出貨擴增，營運可望直接受益。
此外，記憶體龍頭三星傳出將退出MLC儲存型快閃記憶體市場，業界急尋替代方案。市場傳出，旺宏為台廠中唯一具備MLC NAND產能且可穩定供貨的供應商，因此有望承接部分轉單需求，進一步擴大市場版圖。
今日旺宏股價走勢震盪，終場收在21.85元，小跌0.20元，跌幅0.91%。儘管短線壓回，但法人認為，隨著下半年旺季備貨循環啟動，旺宏營運動能可望逐步升溫。
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