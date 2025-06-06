英業達營收／5月612.03億元、年增17.3% B系列伺服器出貨旺

代工大廠英業達（2356）6日公告5月合併營收達612.03億元，較上月減少1.4%，年增17.3%，合併前5月營收達到2,803.37億元、年增19.9%，單月表現寫今年次高。事實上，英業達旗下主力出貨產品的品項，以B200系列為主，而其涵蓋範圍，包括輝達（NVIDIA）與超微（AMD）雙平台，因此整體出貨量也持續維持穩定成長，針對海外佈局，英業達也瞄準歐洲市場，持續加大對捷克廠區的投資力道，發展前景保持樂觀。

事實上，英業達作為國內一線伺服器代工廠，近年成功搭上這波龐大的AI巨浪。而團隊伺服器出貨機種，目前仍以B系列為主，預計第2季、第3季出貨主力仍是B200，而GB200機櫃也已自第1季開始出貨，至於外界最關注的全新B300架構，則最快在第3季底至第4季開出，並在明年一月啟動量產。而「AI教父」輝達執行長黃仁勳上月前往台北電腦展觀展時，也特地額外繞至英業達的展位，除了為其驚喜站台外，在雙方最新合作推出的GB300系列AI機櫃上，親筆留下簽名並大方合影，也替英業達各項新品帶來滿滿的挹注。

根據英業達最新發布的營業報告書顯示，團隊認為，113年的全球經濟樣態仍持續面臨極端氣候及區域衝突引發的能源危機、經濟失衡等系統性風險。然而隨著科技創新時代來臨，如人工智能應用發展、5G應用的深化、淨零轉型浪潮下各產業調整生產效率與競爭力的革新，英業達在上述的未來產業趨勢已提前部署，積極投入新事業發展如車用電子、物聯網產品、5G 產品應用等，提升營業收入，並配合策略性海外生產基地布局，以強化在產業生態鏈成為客戶不可或缺的關鍵伙伴地位。