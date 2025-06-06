研華營收／5月年増18.29% 第2季營運看增

研華（2395）6日公布2025年五月份合併營收為新台幣58.55億元，較去年同期營收49.49億元年增18.29%。累計研華前五月合併營收達293.49億元，較去年同期營收235.92億元，年對年增長24.40%。

展望第2季，研華預估本季營收將落在5.3至5.5億美元區間，業績預期將呈現個位數季增，相比去年同期則有雙位數成長。毛利率及營益率也有機會進一步攀升。

研華5月營收以區域別來看，北美、歐洲、中國大陸、台灣及日本市場表現佳，較去年同期雙位數增長，分別成長10%、46%、11%、62%及12%；而韓國及新興市場較去年同期個位數衰退。

各事業群表現而言，智能系統事業群 (Intelligent Systems Sector, iSystems) 以及智能服務事業群 (Intelligent Service Sector, iService) 呈現雙位數成長，分別為35%及68%；物聯網自動化事業群 (IoT Automation Sector, IAutomation) 則年增6%；而嵌入式事業群 (Embedded Sector) 整體年增10%，其中以嵌入式運算與周邊系統 (Embedded IoT Group, EIoT )成長20%，而應用電腦事業群 (Applied Computing Group，ACG) 則為個位數衰退。

累計前五月營收來看，區域別表現以北美、歐洲、中國大陸、台灣及新興市場表現佳，年對年分別增長18%、25%、12%、24%及23%；日本市場呈現個位數年增；而韓國市場則較去年同期雙位數衰退。

各事業群表現方面，智能系統事業群 (Intelligent Systems Sector, iSystems)、物聯網自動化事業群 (IoT Automation Sector, IAutomation)及智能服務事業群 (Intelligent Service Sector, iService)較去年同期分別增長31%、16%及44%；嵌入式事業群 (Embedded Sector)整體則年增12%，其中嵌入式運算與周邊系統 (Embedded IoT Group, EIoT )年增14%，而應用電腦事業群 (Applied Computing Group，ACG)年增7%。