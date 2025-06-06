Switch 2掀搶購潮！概念股嗨起來 偉詮電強鎖漲停

日本任天堂（Nintendo）備受期待的新一代遊戲機Switch 2於5日正式全球開賣，出現搶購潮，任天堂概念族群多頭跟著動起來。

任天堂全新一代主機Switch 2在歐美市場銷售告捷，熱度遠超原先預期。為搶攻旺盛需求，任天堂早於今年首季即大量備貨，如今更傳出對台灣供應鏈加大催貨力道。據悉，任天堂近日已向包括鴻準（2354）在內的台廠關鍵零組件供應商提出急單要求，期望供應鏈加速趕工，全力支援全球熱銷態勢。

台灣市場方面，Switch 2預計於7月開賣，屆時有望再掀新一波排隊搶購熱潮，相關概念股可望同步受惠。

早盤偉詮電（2436）率先放量快攻漲停鎖死在52.6元，直接飛過季線，封閉4月初缺口；虹冠電（3257）跟著爆量衝高至67.5元，挑戰前高意圖明顯；鴻準不到10:50成交量已逼近3萬張，股價躍過季線、站穩60元關卡之上，攜手茂達（6138）等持穩高檔，整體表現強於大盤。

美系外資指出，Switch 2擁有豐富的第三方遊戲陣容，未來軟體銷售將持續放量，成為推升整體營收的主力動能。同時，任天堂預期將進一步強化玩家互動與平台黏著度，有助提升單機營利能力與生態系價值。Switch 2結合軟硬體優勢，有望重現初代 Switch長線銷售榮景，帶動任天堂營運再創高峰。

Switch 2先前預購買氣即超乎預期，隨黃仁勳背書並大力按讚，業界看好新機上市後將湧現更強的一波買氣。台廠中，鴻準為Switch 2獨家組裝廠，旺宏（2337）則獨家供應Switch 2關鍵唯讀記憶體（ROM），成為兩大贏家；偉詮電提供電源IC、原相是感測元件主要供貨商、虹冠電提供MOSFET，都是關鍵角色，可望迎來商機。