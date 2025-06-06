大立光股東會／林恩平重申侵權爭議不影響營運 股價小跌

大立光（3008）6日召開股東常會，全面改選六席董事及三席獨董，且通過去年度股利，上半年配息40元、下半年配息57.5元，合計全年配發97.5元現金股利，創下歷史紀錄，有關侵權爭議一事，董事長林恩平重申，不會影響產線，目前走司法程序中；大立光早盤以2,300元開出後一度翻紅至2,325元，盤中小跌，守住5日線。

大立光去年每股純益194.17元，股東會通過去年度股利，上半年配發40元現金股利、下半年配發57.5元現金股利，合計全年配發97.5元現金股利，同時完成董事改選。

大立光5日發出重大訊息公告表示，德商發律師函要求停止使用合法購買之軟體，為維護權益，遂向法院就合法購買軟體之部份聲請定暫時狀態處分，禁止德商繼續騷擾本公司。

然因德商當庭向法官表示對大立光先前合法購買之軟體「當然可以獲得授權使用」，法院也認定德商對於大立光繼續使用合法購買之軟體「並無意見」，遂裁定無保全必要而駁回大立光聲請。

有股東關心相關侵權爭議，林恩平表示，目前就是走司法程序，司法怎麼判，就怎麼接受，不會影響產線。

大立光5月營收32.38億元，月減25%，年減7%，為2023年6月以來低點，預期6月拉貨動能將較5月好一些，將是連兩個月下滑後，重返成長，外界預期，主要動能來自iPhone新機備貨潮。

大立光股東會登場，林恩平也重申營運未受侵權爭議影響，早盤股價以2,300元開出，下跌20元，低點一度下滑至2,295元，之後一度拉升至2,325元，上漲5元，盤中跌幅0.43%。