緯創購料銀彈來了！現增2.5億股發GDR 每股定價109.32元

代工大廠緯創（3231）6日發重訊宣布，公司為參與發行海外存託憑證（GDR），所辦理的現金增資發行普通股250,000,000股一案，於5日完成訂價，而發行總金額為914,250,000美元，每單位發行價格為36.57美元，折合約新台幣每股109.32元。團隊解釋，這次籌資主要用於支應外幣購料之資金需求，而現增對股權稀釋比例為8.64%，不致對股東權益造成重大稀釋。

根據緯創公告資料顯示，此次緯創現金增資、參與GDR 籌資案，發行總數為海外存託憑證發行25,000,000單位、表彰250,000,000股普通股，而每單位海外存託憑證表彰股數為1單位海外存託憑證表彰公司普通股10股，每股價格折合約為新台幣109.32元，換算匯率以1美元=29.894新台幣轉換，而發行及交易地點則是在盧森堡證券交易所，至於預定發行的日期則訂於6/10。

據悉，緯創已公布5月營收達2084.06億元、月增55.9%、年增162.1%，市場客戶的強勁需求，挹注集團整體營運表現持續攀升，單月營收也創下歷史新高紀錄，合併前5個月營收達6,885.95億元、年增76.4%。隨著AI熱潮持續延燒，緯創整體表現也在加速成長，而緯創近期已公布多項赴美擴廠的投資計劃，近年業績表現也持續向上攀升，而內部也持續看好成長主力「AI 伺服器」有機會三位數成長。

事實上，緯創近年因通吃AI三巨頭的龐大訂單，穩坐AI伺服器市場的最主要大贏家。而緯創近年也不斷將自身獲利比重，朝更高毛利產品的方向進行調整，並在董座林憲銘的帶領下，持續獲得龐大的訂單。而緯創日前也透過重訊宣布，團體為因應未來營運所需，將透過子公司Wiwynn Technology Corporation斥巨資在美國德州Socorro市，取得面積大約47.6萬英呎（476,281平方英尺）的不動產「使用權」資產，而引發市場關注。