快訊

通話進行中！川普第二任期首次熱線習近平 白宮尚未發聲

川習通電話…美股瞬間大漲逾百點 台指期夜盤急衝如旱地拔蔥

美中熱線！央視證實：習近平今晚已與川普通話了

緯創NVL72出貨強、5月營收年增162%超預期 大摩等三外資喊買

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

緯創（3231）5月營收優於外資法人預期，受惠於NVL72出貨強，外資法人持續看多。花旗、摩根士丹利（大摩）及大和資本證券重申「買進」或「優於大盤」評等，目標價則是上看165元。

緯創5月營收月增56%，年增162%，累計4月及5月營收加總已達大和資本預估第2季營收的85%，也高於彭博資訊統計法人圈平均預估的86%，法人認為緯創第2季營收將高於預期。

花旗指出，緯創5月及6月運算匣出貨可望符合緯創的預估，即每月500-1,000台。雖然今年下半年變數多，但緯創仍將受惠於新客戶/專案持續增加，包括甲骨文及思科。緯創高階主管預期GB200運算匣獲利將高於筆電獲利，這應該有助於降低投資人的疑慮。花旗依據緯創未來一年的預估獲利，給予20倍本益比，重申「買進」評等及目標價165元。

大摩對緯創維持「優於大盤」評等及140元目標價。大摩預估緯創第2季營收將達4,530億元，優於法人圈普遍預估的4,320億元。大摩估計，緯創5月GB200運算匣出貨至少900台，遠高於4月的150台，等於月增5-7倍，遠高於其他ODM同業的增速。大摩分析，這是因為緯創只出貨L10運算匣，但其他同業出貨L11，因此需要花更多時間組裝及測試。

至於大和資本，對緯創維持「持有」評等及119元目標價。大和認為，緯創第2季營收及NVL72全年出貨量仍有上調空間，基於未來一年預估獲利，給予15倍的本益比，下檔風險則在於人工智慧（AI）伺服器需求低於預期。

緯創 營收 大摩

延伸閱讀

緯創5月營收 衝2,000億…法人預期6月、Q2再締新猷

緯創緯穎擴大德州布局！為因應營運所需 擬砸12.3億元租廠

期貨商論壇／緯創期 長線布局

緯創除息首日陷貼息！盤中一度填息4成 終場翻黑收跌

相關新聞

中華電信30萬股東看過來 387億元現金股利這天發

電信龍頭中華電（2412）董事會5日通過除息交易日為7月3日，預計今年8月8日父親節發放現金股利，每股5元，共發出387...

鴻海擬7/31發放股息 大股東郭台銘百億元入袋

鴻海5月底股東會通過每股配發股利新台幣5.8元，今天下午鴻海公告，除息交易日訂7月2日，預計7月31日發放，預估發放普通...

鴻海營收／5月6157億元創同期新高 消費智能拉貨動能強

鴻海（2317）5日公布2025年5月營收為6,157億元，月減3.99%，年增11.92%，為歷年同期最高。2025年...

智邦營收／AI 需求旺 5月再創新高、躍上180億元關卡

AI需求旺！網通大廠智邦（2345）5月營收再創新高，單月營收跳上180億元大關，來到182.8億元，月增2.8%，年增...

台積電零股交易市場之冠 散戶搶買、股價挑戰千元大關

近日台股反彈，不過由於川普關稅政策未明，上方仍有明顯壓力，但市場對於台積電（2330）依舊樂觀，日前台積電董事長暨總裁魏...

緯創早盤衝上120元 券商重申正向看待

緯創（3231）5日早盤衝高到120元，統一投顧指出，主要受到券商重申正向。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。