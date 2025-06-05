緯創NVL72出貨強、5月營收年增162%超預期 大摩等三外資喊買

緯創（3231）5月營收優於外資法人預期，受惠於NVL72出貨強，外資法人持續看多。花旗、摩根士丹利（大摩）及大和資本證券重申「買進」或「優於大盤」評等，目標價則是上看165元。

緯創5月營收月增56%，年增162%，累計4月及5月營收加總已達大和資本預估第2季營收的85%，也高於彭博資訊統計法人圈平均預估的86%，法人認為緯創第2季營收將高於預期。

花旗指出，緯創5月及6月運算匣出貨可望符合緯創的預估，即每月500-1,000台。雖然今年下半年變數多，但緯創仍將受惠於新客戶/專案持續增加，包括甲骨文及思科。緯創高階主管預期GB200運算匣獲利將高於筆電獲利，這應該有助於降低投資人的疑慮。花旗依據緯創未來一年的預估獲利，給予20倍本益比，重申「買進」評等及目標價165元。

大摩對緯創維持「優於大盤」評等及140元目標價。大摩預估緯創第2季營收將達4,530億元，優於法人圈普遍預估的4,320億元。大摩估計，緯創5月GB200運算匣出貨至少900台，遠高於4月的150台，等於月增5-7倍，遠高於其他ODM同業的增速。大摩分析，這是因為緯創只出貨L10運算匣，但其他同業出貨L11，因此需要花更多時間組裝及測試。

至於大和資本，對緯創維持「持有」評等及119元目標價。大和認為，緯創第2季營收及NVL72全年出貨量仍有上調空間，基於未來一年預估獲利，給予15倍的本益比，下檔風險則在於人工智慧（AI）伺服器需求低於預期。