奇鋐營收／AI 水冷出貨暢旺 5月創新高

散熱模組廠奇鋐（3017）5日公告5月營收98.8億元，月增8.5%、年增87%，單月營收創歷史新高；累計今年前五月營收423.21億元，年增64.2%，同創歷史新高。

奇鋐5月營收大幅成長主因來自AI伺服器水冷零組件出貨暢旺，加上單價較高，進而帶動整體業績攀上顛峰。據悉，奇鋐本季出貨以GB200、H200為主，供應品項為水冷板。

法人指出，由於GB200在上季度已進入量產階段，因此對水冷零組件拉貨力道增強，而奇鋐為主要供應商，自然受惠最深。

此外，奇鋐為因應客戶需求，目前也積極展開海外擴產計畫，旗下越南廠目前已投資超過110億元，第一期與第二期已開始投產，第三期已於2024年第4季開工，預計今年至明年將陸續完工。

展望未來，奇鋐董事長沈慶行日前曾於法說會指出，今年無論營收、獲利都會比去年更好，營運將再創高峰，至今仍是訂單滿手，應接不暇，而且也已成功切入GB300供應鏈，估計全年營運將呈現逐季上升，第4季為業績最高峰。

沈慶行表示，AI已是產業趨勢，未來AI將無所不在，因此資料中心、伺服器的需求只會越來越強烈，而運算速度也只會越來越快，因此散熱的商機將持續擴大，這也是公司為何積極擴產的原因。