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精成科營收／5月創155個月新高 收購日本PCB廠效益

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

精成科（6191）5日公告2025年5月營收為33.83億元，月增 7.4%，年增 81.8%，創155個月新高。

該公司提到，先前完成以84億元收購日商PCB廠Lincstech的100%股權，並於4月8日完成交割並挹注營收。

精成科統計，併購Lincstech後PCB營收占比75%，EMS占25%。產品組合增加伺服器、Probe Cards探針卡與機器人、醫療產品等。精成科提到，PCB方面馬來西亞初期投資較高。

展望未來，精成科預計，PCB方面持續擴充高階產品產能，同時整合集團資源來打造共享平台，同時實現跨國多區域人才交流。EMS方面預期中國大陸AI應用是發展重心，馬來西亞廠區將導入空調、通訊與工控，今年將持續擴產SMT線，估將增加至12條。

馬來西亞 營收 PCB

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