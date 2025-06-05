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億光撤回對展晟照明專利訴訟 五月營收月年雙減

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
億光電子樹林總部。記者籃珮禎／攝影
億光電子樹林總部。記者籃珮禎／攝影

億光（2393）5日公告，基於對全球產業競爭態勢及整體產業利益的考量，已正式撤回對展晟照明股份有限公司的專利訴訟。此訴訟涉及三項發明專利，原於2022年提起，並於今日正式撤回。

億光表示，LED 產品在全球應對氣候變遷及推動能源轉型中扮演核心角色，作為技術領導者，公司期望能協助穩定產業鏈並促進技術發展，進而提升台灣照明產業的技術水準與國際競爭力。

億光強調，公司持續投入技術及產品研發、製造與設計，並一向重視智慧財產權保護，但同時也期待業界能攜手合作，共同推動技術升級與產業永續發展，因此調整了此次訴訟策略。

除了專利訴訟的最新進展，億光也同步公布了5月的營收數據。公司5月營收為16.08億元，相較上月減少11%，與去年同期相比則下降14.2%，呈現年月雙雙下滑的局面。累計今年前五個月的營收達84.2億元，較去年同期減少 3.8%。

億光日前法說，預估第2季營收將與去年持平，並原先看好全年可實現個位數成長。然而，面對國際局勢的不確定性增加，公司已調整了下半年營收展望，但仍表示 LED 產業的供需狀況仍在可控範圍內，預計傳統旺季的到來將有望帶動業績。

此外，億光也指出，不可見光及車用產品仍在成長中，未來有望成為公司營收的主力來源。

營收 億光

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