緯創股價 上看165元
緯創（3231）5月營收優於外資法人預期，受惠於NVL72出貨強，外資法人持續看多。花旗、摩根士丹利（大摩）及大和資本證券重申「買進」或「優於大盤」評等，目標價上看165元。
緯創5月營收月增56%，年增162%，4月及5月營收加總已達大和資本預估第2季營收的85%，也高於彭博資訊統計法人圈平均預估的86%。由於4月及5月合計營收通常占第2季營收的58-64%，緯創今年第2季以來營收已超過進度，法人認為緯創第2季營收將高於預期。
緯創5月營收高於預期，公司認為是NVL72（5月出貨500-1,000台）、桌上型電腦及子公司貢獻增加。展望6月，緯創預估NVL72貢獻仍然可觀（月出貨500-1,000台）。花旗指出，緯創5月及6月運算匣出貨可望符合緯創預估。
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