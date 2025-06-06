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南亞科利多 大和喊買

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

外資大和資本證券於最新報告中表示，預期DDR4短缺與價格上漲將持續到2025年下半年，南亞科（2408）有望受惠此趨勢，看好南亞科後續營運，將評等上調至「買進」，並將目標價從30元上調至55元，上調幅度達83%。

大和表示，DRAM現貨價格受益於2025年第1季強勁需求，將自第2季起提早回升。其中主要受惠大陸政府祭出刺激消費政策，帶動智慧手機出貨量上升，加上DeepSeek橫空出世，且應用不斷擴展，推動伺服器需求穩健及美國關稅政策引發提前拉貨需求。

大和指出，在供給面，全球記憶體廠商已宣布提前結束DDR4生產，轉而專注高附加價值產品，加快轉型至DDR5。

且DDR4缺貨在2025年5月進一步惡化，長鑫存儲2024年DDR4供過於求，提前停止DDR4生產並將產能轉向DDR5，以配合大陸半導體自主政策及AI基礎建設發展。因此，5月記憶體合約價格大幅上漲，尤以 DDR4為主。

大和預期，除上述原因，SK海力士與美光等大廠也已宣布終止DDR4生產，收緊市場供給。由於通用型DRAM需求持續，加上供應限制，預期DDR4短缺與平均售價（ASP）上升情況將持續至2025年下半年。

針對南亞科，大和認為，儘管其目前正處轉型至1B製程過渡期，考量其產品組合中大多數仍為DDR4，從2025年第2季開始，南亞科獲利將顯著改善，主因出貨量增加及DDR4缺貨帶動的價格上漲。

南亞科

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