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聯電5月營收月減4% 同期第三高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

晶圓代工廠聯電（2303）昨（5）日公告5月營收194.8億元，月減4.7%、年減0.1%，為同期第三高。累計前五月營收977.94億元，年成長4.17%，續創同期次高。

法人認為，5月營收小幅「雙降」主要受新台幣強升影響。財務長暨發言人劉啟東指出，關稅政策變動性大使客戶出現觀望與降低庫存狀況，對下半年景氣及展望不甚明確，匯率因素則會產生負面衝擊，集團營收均以美元計價，新台幣升值幅度會直接衝擊營收表現，獲利部分每升值1％估侵蝕毛利率0.4個百分點。

在產業競爭面，針對中國大陸擴張成熟製程的速度不容忽視，劉啟東說，中國大陸業者大量投入28奈米等成熟製程產能，使得價格上調難度升高。

為了保持競爭優勢，劉啟東強調，將聚焦於差異化製程與客製化服務，當前成長動能來自28奈米升級至22奈米節點，後者具備更高性價比，即使中國大陸及其他新進業者陸續投入28奈米製程，聯電仍具備領先態勢。

劉啟東認為，外部環境變數依然繁多的外部環境，聯電將保持靈活應對的能力，根據市場實際需求調整產能規畫與資本配置，力求穩健度過下半年。

營收

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