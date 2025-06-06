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貿聯5月營收52億元 寫同期紀錄

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

線束大廠貿聯-KY（3665）昨（5）日公布5月營收52.01億元，創同期新高，年增20.4%，月減16.4%。今年前五個月營收277.26億元，創同期新高，年增30.8%。

貿聯表示，今年5月工業產品客戶與車用客戶出貨量趨緩，AI相關的高效能產品出貨持續成長。從各產品項目來看，5月與4月出貨量相比，在工業用線束方面：資本設備客戶出貨量持平上個月，其他工業產品客戶出貨量下降；資訊用線束部分，高效能運算（HPC）客戶出貨量持續成長；車用部分，整體車用客戶的出貨量持續保守；電器用線束出貨量持穩。

貿聯資深副總林明村之前表示，GB200組裝問題解除後，高速線跟著大量出貨，可望推升今年業績季季好，GB200與AEC是今年營收主力，目前高速運算產品占營收比達到28%，今年將挑戰35%，毛利與獲利同步提升。GB200客戶的訂單目前是在馬來西亞、印尼與台灣等地生產，產能也在同步增加之中。

貿聯 貨量 營收

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