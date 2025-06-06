虹冠電五引擎 衝獲利

電源管理IC廠虹冠電（3257）昨（5）日召開股東會，進行董事改選，強茂集團總裁方敏宗續任董座。

方敏宗揭露虹冠電五大最新布局與成果，包括遊戲機應用出貨量逐漸放大，持續擴展電競PC應用、推出新產品切入電競筆電應用，並開始耕耘伺服器電源市場，並開始拓展日本市場。

虹冠電去年業績衰退，今年累計前四月營收呈現小幅年增。虹冠電總經理林保偉在股東會上表示，該公司致力於電競PC應用，今年隨著輝達RTX 50系列顯卡上市帶動，今年相關業績應會增長。

同時，去年該公司每股純益表現下滑，但今年還有遊戲機新品等應用出貨，相信今年的獲利表現應該會回到比2023年更好的情況。

林保偉提到，在電競PC應用方面，今年高效率方案銷售占比預期將增加，出貨量與平均銷售單價都將增長。同時，在電競筆電應用方面，過去涉入較少，現在也會有所著墨。

至於遊戲機應用，隨著日系遊戲機大廠推出新主機，虹冠電是相關供應鏈廠商之一，虹冠電評估，今年相關出貨量有機會逐季向上。

同時，方敏宗指出，虹冠電也開始著墨伺服器電源應用領域，希望兩、三年內可以逐漸見到相關成果。

另外，虹冠電也利用集團資源，要開始擴展日本市場。林保偉說，預計明年在日本市場會開始有一點收穫，主要包括工控與一部分消費性應用。

值得注意的是，在虹冠電這次新任的董事之中，CHEN RAY出身輝達，外界預期可能會有助於虹冠電更了解如何擴展相關市場。