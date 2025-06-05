中華電信30萬股東看過來 387億元現金股利這天發

電信龍頭中華電（2412）董事會5日通過除息交易日為7月3日，預計今年8月8日父親節發放現金股利，每股5元，共發出387.87億元，中華電信30.3萬股東可望樂收股利紅包。

中華電信近五年每年配發現金股利約介於4.226元至4.7758元之間，近年中華電信營收、獲利持續成長，2024年營收、獲利超越財測，創七年新高，每股純益4.8元。

日前中華電信董事長簡志誠預告希望今年股利讓股東有「驚喜」，後來中華電信董事會及股東會通過每股配發5元現金股利，盈餘分配率104.2%，創2017年以來最高，也是三雄最高。

誠意滿滿的現金股利，果然讓股東有「驚喜」，特別的是中華電信超額發放的現金股利非使用一般上市櫃公司慣用的「資本公積返還現金」，而是因為以確定福利計劃之再衡量數認列於保留盈餘分配，讓股東喜收紅包。

中華電信今日董事會通過，預計每股配發5元現金股利，將於7月3日進行除息交易，除息基準日為7月11日，並將在8月8日發放股利。