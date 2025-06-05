樺漢營收／5月115.17億元 為歷年同期次高

工業電腦大廠樺漢（6414）5日公布2025年5月自結合併營收達115.17億元，月減3.41%、年減8.78%，為歷年同期次高；累計樺漢今年前五個月營收達579.07億元、年增2.08%。樺漢表示，雖受高基期及全球關稅波動影響，但樺漢個體（全資子公司）營收表現亮眼，達19.5億元，年增72.5%，反映多元多角，長期營運布局逐步發酵，展現穩健經營下的成長韌性。

樺漢三大事業體5月營收表現中，工控設計事業營收達29.6億元，年增51.4%，訂單動能強勁；品牌通路事業為43.3億元，年減13.9%；系統整合事業42.3億元，年減25.1%。其中，樺漢個體（含全資子公司）營收達19.5億元，年增72.5%，延續穩健成長動能，主要受惠於智慧製造需求擴增，推動關鍵專案交付，進一步挹注整體營收表現。

樺漢將持續深化ESaaS（Ennoconn Solution as a Service）智慧方案平台應用，聚焦智慧製造、智慧城市，以及ESG三大應用領域，結合AI賦能解決方案，旗下設備與服務需求持續升溫，涵蓋機器視覺邊緣運算、資訊安全、AI技術整合、ESG智慧園區與智慧建築、AIoT生產自動化及智慧家居等多元應用場域，助力客戶數位轉型，加速集團高附加價值業務布局。

近期面臨關稅變局，樺漢提供全球各地在地服務，協助客戶節稅及規避風險，更因對等關稅90天寬限期激勵，多數品牌客戶為確保第3季美國市場安全庫存，提前啟動2025供需效應。樺漢已在年初策略備料，精準掌握客戶需求節奏，相關系統整合與工控應用持續穩健出貨，支撐營運表現維持韌性。