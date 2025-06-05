現觀科營收／5月0.23億、年月雙增 第3季再獲加拿大新客戶

電信數據分析大廠現觀科（6906）於5日公布，5月單月合併營收為 0.23億元，月增8.7 %，年增3.7%，單月營收恢復成長態勢，而前5月合併營收達1.24億元，年增3.2%。現觀科日前已取得非洲大客戶的五年長期合約，該合約自去年底開始執行，合約為期五年，覆蓋範圍從原先預計的四個國家擴展至六個國家，未來更有望再增至十四個國家，而經營團隊透露，這筆合約收入將平均的分攤至五年的營收裡，也將助現觀科持續鞏固全球市場的地位。

據悉，現觀科已於無線通訊定位優化的新興領域得到超過四成的全球市占率，更因於世界盃足球賽、泰勒絲演唱會與世界盃博覽會等各種大型活動期間，協助全球各國政府進行人流分析與交通優化與疏解而聞名全球。對此，現觀科也透露，團隊近年業務持續成長，並在第2季收穫新的泰國客戶，預計在第3季前將可再獲得新的加拿大客戶，而旗下電信方面（新客戶）則是透過策略聯盟夥伴獲得全新商機，未來展望樂觀。

此外，團隊為了提升網路廣告業務的推廣效率，已著手開發一款全新的消費者足跡數據分析軟體。該產品透過結合消費者的實體足跡與虛擬足跡，為廣告提供更精準的數據支持，實際改善電信客戶投放廣告時的效果，而團隊計劃今年內完成技術開發，最快明年開始帶來可觀的收入。團隊表示，該技術不僅能提升現有產品的競爭力，也將加速客戶的認證過程，並以更快的速度採納自身提案，進一步拓展市場份額。

現觀科藉由自主研發的CovMo平台幫助電信業者即時、主動提升網路效能，並且能幫電信商平均降低數百萬美元的資本支出，有效減少維運成本，降低電信商的資源浪費與碳資源，也讓自身的海外銷售版圖持續加速擴大。現觀科行動廣告業務今年也逐步邁入收割期，已與印尼第二大電信業者Ooredoo Indosat Hutchison攜手合作，該公司在印尼有近1億用戶，等於掌握當地超過三分之一人口的行動數據。