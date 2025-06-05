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AES-KY今年5月營收年增86.21% 為32個月單月新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組族群5日公布今年5月營收，龍頭大廠新普（6121）旗下AES-KY（6781）及順達（3211）皆交出月成長成績，其中，AES月增1.38%、年增86.21%，為32個月單月新高。

新普今年5月營收66.85億元，月增1.02%、年減1.71%，為半年來單月新高；累計新普今年前五個月營收達316.8億元、年增3.99%。

展望後市，新普預估今年IT及非IT產品銷售均有機會較去年增長，2025年對新事業發展仍樂觀看待。

新普董事長宋福祥先前指出，IT市場呈逐漸恢復成長軌道前進的穩健態勢，川普上任後推行的「美國優先」、關稅政策是否會對美國國內市場需求造成影響，仍需觀察。

在新普子公司AES方面，今年5月營收13.24億元，月增1.38%、年增86.21%，連續四個月月比、年比皆成長，為32個月新高；累計AES今年前五個月營收達60.69億元、年增61.25%。

展望今年營運，AES指出，資料中心因AI快速發展，急速拉升對電力的需求而成為備用電源下階段成長的主要動能，公司在此市場的新客戶取得具體進展，預期今年度鋰電池在資料中心及5G基地台備用電池的銷售量及占比將逐步提升。

AES除持續看旺BBU業務外，也預期輕型電動車（LEV）應用今年將穩步回溫，且公司新業務將於今年下半年開始貢獻營收，審慎樂觀看待2025年營運。

順達今年5月營收13.04億元，月增45.91%、年減16.51%，為9個月新高；累計順達今年前五個月營收達45.61億元、年減26.1%。

展望後市，順達總經理張崇興先前指出，IT產品業務因市場激烈競爭，預期今年營收會下滑，但資料中心電池備援電力模組事業持續增長，將帶動今年非IT業績比重提升到三至四成，激勵毛利率、淨利率上揚。

電池模組 營收 新普

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