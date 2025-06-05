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中興電營收／5月創同期新高 下半年台電拉貨回溫、營運可望逐季升高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

中興電（1513）5日公告，5月營收23.08億元，年增12.13%；累計今年前五月營收109.36億元，年增8.17%，單月、累月均創歷史同期新高。

中興電身為國內唯一高壓GIS廠商，今年以來營收持續繳出亮眼成績，目前在手訂單393億元，預期今年再爭取台電、水力抽蓄發電設備、離島發電、儲能工程、一般民間電力事業等訂單。

產能方面，中興電嘉義廠已經完成廠房改建，林口廠也完成1,880坪倉庫擴建，產線順暢度有所提升，預估今年產能可提升20%。明年則不再投資興建廠房，但會透過自動化焊接與AI報價系統提升生產效率，產能可再提升15%至20%。

近期大型本土法人分析，先前因台電缺工導致多項建置進度延宕，影響拉貨動能，但今年初台電開放外籍移工參加配電線路裝修技術士檢定，通過即可進入工地執行輸配電端施工，下半年可逐步好轉，加上中興電本身已有培養外籍人員，無論基礎勞務或考照進度皆可自行進行調配，且今年開始導入自動化焊接機台，有助降低缺工風險。

法人認為，下半年台電拉貨回溫、海外市場復甦，加上台電資本支出成長帶來穩定營收貢獻，看好中興電作為台灣唯一高壓 GIS 廠商將明顯受惠，今年營運可期。

營收 台電

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