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鴻海營收／5月6157億元創同期新高 消費智能拉貨動能強

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海。圖／鴻海提供
鴻海。圖／鴻海提供

鴻海（2317）5日公布2025年5月營收為6,157億元，月減3.99%，年增11.92%，為歷年同期最高。2025年累計前5月營收為2.89兆元，年增21.65%，為歷年同期最高。

展望第2季，鴻海表示，第2季雲端網路產品將保持成長趨勢，唯仍屬傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期。以目前能見度來看，預估第2季營運展望在季對季、年對年表現上都有顯著成長，但仍需持續關注全球政經局勢及匯率變化之影響。

鴻海2025年5月營收為6,157億元，月減3.99%。其中，「消費智能產品類別」與上月相比顯著成長，主要是拉貨動能強勁，至於「雲端網路產品類別」、「電腦終端產品類別」表現約略衰退，是受拉貨動能與匯率影響。「元件及其他產品類別」則呈現衰退。

鴻海2025年5月營收，年增11.92%。其中，「雲端網路產品類別」與去年同期相比強勁成長，「元件及其他產品類別」呈顯著成長，「消費智能產品類別」表現約略持平，「電腦終端產品類別」與去年同期相比則呈現衰退。

鴻海2025年前5月累計營收為2.89兆元，年增21.65%。其中，「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」以及「電腦終端產品類別」與去年同期相比強勁成長，「消費智能產品類別」則表現持平。

鴻海 雲端 營收

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