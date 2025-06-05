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群光5月營收月增1% 看關稅變數市場偏保守

中央社／ 台北5日電

電腦鍵盤廠群光今天公布5月營收新台幣81.24億元，月增1.2%，年減4.9%，表現持平。群光表示，面對美國關稅政策變數，品牌客戶皆謹慎以對，雖然目前高額對等關稅暫緩課徵90天期限，市場需求仍偏保守，

群光表示，商用市場的監控攝影機比較不受市場不確定性干擾，今年以來需求暢旺，來自歐美客戶訂單十分踴躍，群光泰國廠全力趕工中。此外，輝達（NVIDIA）RTX50系列GPU出貨漸趨順暢，有利群光集團第2季大瓦特數電競筆電電源出貨擴大，推升營收成長。

群光指出，隨著供應鏈「去中化」，客戶對於非中產能需求明顯，群光今年繼續擴大泰國產能規模，目前群光集團在泰國有3座廠，其中2座新廠正在加速量產中，預計今年整體泰國廠貢獻營收比重可達25%至30%，主要供應美國市場。

至於5月新台幣兌美元匯率急升，群光表示，出口商一定會受到影響，壓縮獲利空間，不過第2季產品組合較第1季改善，可彌補一些影響，另也會嚴控成本，努力維持獲利穩定。

群光 泰國 新台幣

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