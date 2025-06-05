智邦營收／AI 需求旺 5月再創新高、躍上180億元關卡
AI需求旺！網通大廠智邦（2345）5月營收再創新高，單月營收跳上180億元大關，來到182.8億元，月增2.8%，年增108.3%，連續三個月創下歷史新高。
智邦累計前5月營收來到788.12億元，年增127.5%，智邦表示，主因為客戶需求增加。
法人表示，智邦近期受惠資料中心升級，持續推動800G交換器出貨成長，AI相關產品包含加速器及智慧網可也持續出貨，推升營收持續成長，樂觀看待智邦單季營收季增率可望挑戰二成。
此外，為迎接未來AI需求，智邦已經完成1.6T的AI資料中心交換器已經完成研發及設計，年底可望推出樣品，市場預期出貨可望落在明年上半年。
除以800G、1.6T交換器、AI加速卡強打CSP客戶，另一方面智邦旗下Edgecore日前電腦展中強打L11的AI端到端整體解決方案機架（Rack），整合交換器、伺服器、AIDC等解決方案，以整機櫃方式出貨給區域型AIDC或企業需求，法人指出，出貨時間可望落在今年第4季到明年初。
智邦日前也公布今年第1季財報，單季每股稅後純益9.17元，不僅連四季創新高，更賺贏去年上半年總和的8.64元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言