智邦營收／AI 需求旺 5月再創新高、躍上180億元關卡

AI需求旺！網通大廠智邦（2345）5月營收再創新高，單月營收跳上180億元大關，來到182.8億元，月增2.8%，年增108.3%，連續三個月創下歷史新高。

智邦累計前5月營收來到788.12億元，年增127.5%，智邦表示，主因為客戶需求增加。

法人表示，智邦近期受惠資料中心升級，持續推動800G交換器出貨成長，AI相關產品包含加速器及智慧網可也持續出貨，推升營收持續成長，樂觀看待智邦單季營收季增率可望挑戰二成。

此外，為迎接未來AI需求，智邦已經完成1.6T的AI資料中心交換器已經完成研發及設計，年底可望推出樣品，市場預期出貨可望落在明年上半年。

除以800G、1.6T交換器、AI加速卡強打CSP客戶，另一方面智邦旗下Edgecore日前電腦展中強打L11的AI端到端整體解決方案機架（Rack），整合交換器、伺服器、AIDC等解決方案，以整機櫃方式出貨給區域型AIDC或企業需求，法人指出，出貨時間可望落在今年第4季到明年初。

智邦日前也公布今年第1季財報，單季每股稅後純益9.17元，不僅連四季創新高，更賺贏去年上半年總和的8.64元。