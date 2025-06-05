台積電零股交易市場之冠 散戶搶買、股價挑戰千元大關

近日台股反彈，不過由於川普關稅政策未明，上方仍有明顯壓力，但市場對於台積電（2330）依舊樂觀，日前台積電董事長暨總裁魏哲家更是信心喊話「多買台積股票就不會錯」，給予市場信心喊話，5日早盤開高走高，盤中最高一度來到1000元，並且零股成交量140萬股。

並且台積電即將於6月12日進行除息交易，現金股利為4.5元，市場看好此次依舊會是秒填息，也帶動散戶、法人積極搶買。

魏哲家日前在股東會上說，全世界的AI公司都要和台積合作，客戶對台積信心足夠，沒有其他考量都會用台積電（產能）。他並謝謝股東支持，說多買股票就不會錯。

另外，三大法人方面，在連續賣超三日後，昨日轉買16,768張，其中外資大買1.5萬張，投信買超479張，自營商買超462張。

法人表示，台積電股東會中除重申資本支出維持400億美元、以及不擔心技術因海外設廠而有外流風險外，也表示將全力支持能源發展且獲利成長性將抵銷電費提升成本，

另外，公司同時闢謠前往中東建廠傳言，更強調儘管有關稅不確定性衝擊，但目前仍維持2025年營收年增25%展望，惟仍須留意總經需求是否遭受波及下滑。