快訊

會考志願選填／雙北哪些高中有資優班？英語B++可填這間 報名日期、特殊考點一次看

禁摸錢又摸食物⋯原昨起實施 今轉彎：輔導至攤商接受

LINE免費貼圖8款！毛小孩圖案全在這 「人中哥」生活哏圖心有戚戚焉

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電零股交易市場之冠 散戶搶買、股價挑戰千元大關

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
近日台股反彈，不過由於川普關稅政策未明，上方仍有明顯壓力，但市場對於台積電（2330）依舊樂觀。（聯合報系資料庫）
近日台股反彈，不過由於川普關稅政策未明，上方仍有明顯壓力，但市場對於台積電（2330）依舊樂觀。（聯合報系資料庫）

近日台股反彈，不過由於川普關稅政策未明，上方仍有明顯壓力，但市場對於台積電（2330）依舊樂觀，日前台積電董事長暨總裁魏哲家更是信心喊話「多買台積股票就不會錯」，給予市場信心喊話，5日早盤開高走高，盤中最高一度來到1000元，並且零股成交量140萬股。

並且台積電即將於6月12日進行除息交易，現金股利為4.5元，市場看好此次依舊會是秒填息，也帶動散戶、法人積極搶買。

魏哲家日前在股東會上說，全世界的AI公司都要和台積合作，客戶對台積信心足夠，沒有其他考量都會用台積電（產能）。他並謝謝股東支持，說多買股票就不會錯。

另外，三大法人方面，在連續賣超三日後，昨日轉買16,768張，其中外資大買1.5萬張，投信買超479張，自營商買超462張。

法人表示，台積電股東會中除重申資本支出維持400億美元、以及不擔心技術因海外設廠而有外流風險外，也表示將全力支持能源發展且獲利成長性將抵銷電費提升成本，

另外，公司同時闢謠前往中東建廠傳言，更強調儘管有關稅不確定性衝擊，但目前仍維持2025年營收年增25%展望，惟仍須留意總經需求是否遭受波及下滑。

股東會 台積電

延伸閱讀

法人加持強勢股 有戲

期貨商論壇／台積期 審慎操作

終止連三賣！魏哲家喊話「多買台積股票不會錯」 外資聽進去了

晶片稅誰出？魏哲家一席話引發討論：其實本來就是進口商買單

相關新聞

台積電零股交易市場之冠 散戶搶買、股價挑戰千元大關

近日台股反彈，不過由於川普關稅政策未明，上方仍有明顯壓力，但市場對於台積電（2330）依舊樂觀，日前台積電董事長暨總裁魏...

緯創早盤衝上120元 券商重申正向看待

緯創（3231）5日早盤衝高到120元，統一投顧指出，主要受到券商重申正向。

和椿強攻「第二生命曲線」

和椿（6215）昨（4）日召開股東會，董事長程天縱表示，未來除持續發展自動化零組件外，將智慧機器人視為第二生命曲線，預計...

亞光5月業績月成長8%

光學鏡頭廠亞光（3019）昨（4）日公布5月合併營收22.57億元，為單月營收歷史次高，月增8.8%，年增19%，主要受...

佳世達5月合併營收月增2% 第2季樂觀看待

佳世達（2352）昨（4）日公布5月合併營收175.49億元，月增2.48%，年增6.83%；前五月合併營收844.25...

騰輝5月營收月增6%

銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）昨（4）日公布5月營收3.9億元，攀上今年以來高點，月增6%，年減1.6%。騰輝提到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。