緯創早盤衝上120元 券商重申正向看待
緯創（3231）5日早盤衝高到120元，統一投顧指出，主要受到券商重申正向。
統一投顧整理外電顯示，緯創5月營收一舉超過2,000億元，QTD達成美系券商預估數85%，表現大幅優於預期，券商們都認為第2季還有上修空間。不過，美系大行認為同業未必有如此月增幅，原因在於緯創出是L10的compute tray，而同業出L11的 rack，後者的組裝跟測試需要花更多時間。
美系券商觀察緯創美系客戶拉貨順暢，原本就預估5-6月拉貨500-1000組GB200，顯示出貨節奏符合預期。接下來還有Oracle及Cisco等新案要推出。券商強調AI基礎布建並非線形走勢，但對緯創而言，AI伺服器的獲利能力已超越NB。
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