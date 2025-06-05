台光電、勤誠 押逾90天

人工智慧（AI）產業成長強勁，推升輝達（NVIDIA）再次成為全球市值最高的上市公司，加上台積電股東常會釋出正面訊息，台灣AI供應鏈昨（4）日股價同慶，台光電（2383）、勤誠（8210）等相關個股的中長天期權證商品可留意。

AI利多消息頻傳，近期又傳出法國65%能源由潔淨能源供應，吸引阿布達比規模1,000億美元的MGX基金投入，使法國私部門未來數年AI領域投資總額將達1,090 億歐元，成為歐洲最大的資料中心市場之一。伴隨推論模型需求浮現，歐洲為發展低延遲的AI應用投資建置當地資料中心，將為AI供應鏈增添新買氣。

此外，也有ODM供應鏈表示，AI伺服器出貨展望未受美國關稅政策影響，且北美四大雲端服務業者（CSP）財報法說亦未下修年度資本支出，AI伺服器需求將持續強勁，法人預估2025年AI伺服器出貨量年增54%。

台光電第1季稅後純益34.7億元，季增30.9%，年增75.3%，單季營收、毛利率、營益率、淨利率、稅後純益與每股純益同寫新猷，創下六個新高紀錄。美系券商觀察，隨PCB良率改善，預期下半年有更多的CCL用於AWS特殊應用晶片（ASIC）伺服器，台光電上、下半年營收比有望四比六，券商預期第3、4季度營收持續走揚。

權證發行商建議，看好台光電、勤誠後市表現的投資人，可布局價內外15%之內、距到期日還有三個月以上的相關認購權證，藉以放大獲利空間。