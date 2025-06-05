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川普再度通話普亭 稱普亭擬反擊烏克蘭攻擊

奇鋐、緯穎 四檔人氣旺

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
奇鋐董事長沈慶行。聯合報系資料照
奇鋐董事長沈慶行。聯合報系資料照

台股近期在美國總統川普的關稅等政策中，行情震盪，但長線需求看好的AI供應鏈，包括奇鋐（3017）、緯穎（6669）等個股，備受外資、投信青睞。權證發行商建議，可利用券商造市積極、價內外合理等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

奇鋐第1季營收季增11.6%、年增52.4%，優於市場預期，每股純益（EPS）為8.28元，優於市場預期的7.21元。展望第2季，奇鋐4月營收月增7%、年增75.6%，主因為GB200開始量產，推動水冷板模組出貨持續成長，市場看好5、6月營收表現有望逐月成長中，上調第2季營收至279.9億元，季增19.1%、年增68.6%。

展望下半年營運，第3季營收法人預期將為季持平至小幅成長，第4季則維持季增態勢，主因第4季屬傳統旺季，加上多數終端客戶的新專案將逐步轉量產，市場預期隨GB200正式放量出貨，有助液冷零組件出貨持續提升。

另一方面，考量GB300 compute board沿用Bianca設計架構，有利於維持水冷板模組市占率，今年伺服器營收占比將提升至41%、優於去年的18%，預估全年營收上調至1,079.9億元，年增50.5%，EPS上調至35.5元，年增68.5%。

緯穎第1季營收季增47.6%、年增145.1%，EPS為52.7元，大幅優於市場預期。展望第2季，4月營收月減26.4%、年增190.5%，優於市場預期，反應客戶提前拉貨通用型伺服器。由於AWS Tranium2機櫃進入出貨高峰，市場將第2季營收上修至1,815.3億元，季增6.4%、年增134.3%，毛利率8.3%，EPS上修至47.4元。

權證發行商建議，看好奇鋐、緯穎後市股價表現的投資人，可透過相關連結的認購權證操作。挑選標準，則以價內外15%內、剩餘天數超過六個月以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

營收 奇鋐

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