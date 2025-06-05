元太（8069）第1季營收80.6億元，季減17%，年增43%，主要處於營運淡季，其中，EPD占58%、ESL占42%，毛利率52%，優於市場預期，稅後淨利22億元，年增66%，每股純益（EPS）1.91元。

展望第2季，市場看好為營運最高峰，主要因應關稅客戶提前拉貨。其中，CE提前拉貨更為顯著，將優於上季；EPD部分，雖市場擔憂需求，然公司目前未看到客戶下修訂單，積極導入彩色機種客人成長性約四至五成，幅度大於未積極切入彩色廠商；ESL部分，偏向企業零售轉型的剛性需求，安裝時程不變，甚至客戶希望提早安裝下，將奠定未來營運成長基礎。權證發行商建議，看好元太後市投資人，可利用價內外15%內、距到期日逾五個月的商品介入。（元大證券提供）

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