振樺電（8114）半導體業務表現優於市場預期，主要受惠GPU晶片、模組測試設備顯著成長，今年在舊世代產品升級更新下，訂單依舊良好，在關稅不確定性下有客戶提前拉貨，即便去年高基期，今年全年仍會高成長。

投顧法人分析，振樺電人工智慧（AI）晶片模組測試今年仍成長，傳統工控、資料中心、網通客戶需求不錯，業績逐步回升，後續留意客戶回補力道；另智慧醫療業績穩健，今年來自產業物聯研製中心（Embedded Foundry）營收持續成長。整體而言，上半年營收延續去年下半年成長動能。權證發行商表示，投資人如看好振樺電投資機會，可挑選價內外15%以內、100天以上的中長天期權證，透過靈活操作參與個股行情。（群益金鼎證券提供）

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