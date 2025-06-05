原相 挑價內外5%
原相（3227）隨電競滑鼠滲透率上揚，加上任天堂新遊戲機預購情況佳，未來仍有上修空間，近期外資於低檔默默吃貨，緩解投信調節賣壓，股價緩步盤堅。
法人指出，任天堂Switch2預計今（5）日發售，雖預購不錯，但考量關稅戰疑慮，任天堂估2026財年銷售量僅1,500萬台，低於市場預期的1,800萬至2,000萬台。
但若以整體Switch機種來看，任天堂2025財年Switch1銷售1,080萬台，2026財年預計整體Switch機種達1,950萬台，仍大幅成長80%，身為Switch 1、Switch2 Joy-Con感測器晶片供應商的原相，營運可明顯受惠。
權證發行商建議，可買進價內外5%內、距到期日五個月以上相關權證，擴大獲利空間。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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