快訊

川普再度通話普亭 稱普亭擬反擊烏克蘭攻擊

原相 挑價內外5%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

原相（3227）隨電競滑鼠滲透率上揚，加上任天堂新遊戲機預購情況佳，未來仍有上修空間，近期外資於低檔默默吃貨，緩解投信調節賣壓，股價緩步盤堅。

法人指出，任天堂Switch2預計今（5）日發售，雖預購不錯，但考量關稅戰疑慮，任天堂估2026財年銷售量僅1,500萬台，低於市場預期的1,800萬至2,000萬台。

但若以整體Switch機種來看，任天堂2025財年Switch1銷售1,080萬台，2026財年預計整體Switch機種達1,950萬台，仍大幅成長80%，身為Switch 1、Switch2 Joy-Con感測器晶片供應商的原相，營運可明顯受惠。

權證發行商建議，可買進價內外5%內、距到期日五個月以上相關權證，擴大獲利空間。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 原相 Switch

延伸閱讀

黃仁勳亮相Switch 2創作者之聲！稱主機繼承任天堂前社長岩田聰的生前願景

凱博觀點／關稅戰衝擊 台商境外調整應對

陸製造業PMI跌落榮枯線 寫逾兩年半新低 顯示關稅戰已衝擊景氣

又双叒落選！任天堂Switch 2第三輪抽選結果出爐 中村悠一再次槓龜

相關新聞

南亞科、世紀鋼 認購火

台股昨（4）日受惠美股收紅，收復月線關卡，南亞科（2408）、世紀鋼（9958）等題材股強勢表態，雙雙改寫波段高點，預料...

奇鋐、緯穎 四檔人氣旺

台股近期在美國總統川普的關稅等政策中，行情震盪，但長線需求看好的AI供應鏈，包括奇鋐（3017）、緯穎（6669）等個股...

台光電、勤誠 押逾90天

人工智慧（AI）產業成長強勁，推升輝達（NVIDIA）再次成為全球市值最高的上市公司，加上台積電股東常會釋出正面訊息，台...

原相 挑價內外5%

原相（3227）隨電競滑鼠滲透率上揚，加上任天堂新遊戲機預購情況佳，未來仍有上修空間，近期外資於低檔默默吃貨，緩解投信調...

元太 選逾五個月

元太（8069）第1季營收80.6億元，季減17%，年增43%，主要處於營運淡季，其中，EPD占58%、ESL占42%，...

振樺電 二檔放閃

振樺電（8114）半導體業務表現優於市場預期，主要受惠GPU晶片、模組測試設備顯著成長，今年在舊世代產品升級更新下，訂單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。