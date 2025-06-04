快訊

川普再度通話普亭 稱普亭擬反擊烏克蘭攻擊

匯率期 避險優選

經濟日報／ 記者周克威整理
美國總統川普設定的關稅談判期限只剩五個禮拜，然關稅貿易政策反覆不定，帶來高度不確定性且動作頻頻，包括鋼鋁進口關稅提高到50%，以及指責中國違反貿易休戰協議，進一步加劇美元走跌壓力。路透
美國總統川普設定的關稅談判期限只剩五個禮拜，然關稅貿易政策反覆不定，帶來高度不確定性且動作頻頻，包括鋼鋁進口關稅提高到50%，以及指責中國違反貿易休戰協議，進一步加劇美元走跌壓力。路透

美國總統川普設定的關稅談判期限只剩五個禮拜，然關稅貿易政策反覆不定，帶來高度不確定性且動作頻頻，包括鋼鋁進口關稅提高到50%，以及指責中國違反貿易休戰協議，進一步加劇美元走跌壓力，今年前五月美元指數重挫8.4%，跌至近三年低點。

另外，歐洲央行（ECB）去年6月以來降息七次，將基準利率降至2.25%，數據顯示，歐元區通膨已降至目標2%之下，為進一步降息提供理由，市場也預測本周ECB將再度降息1碼，不過歐元兌美元持續走強，今年已上漲超過10%，反映投資人對美元資產的信任危機。

技術面看，美元指數已經接連跌破所有均線及100整數大關，反彈力道薄弱，可能進一步回測4月底低點，大約在98附近，且目前均線呈現空頭排列、持續下彎，短線美元指數空方架構不變。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨（XJF）作為避險工具。

由於期貨交易為高槓桿保證金交易，因此均有高度投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度加減碼，並且設定停損機制。（元富期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

期貨交易 日圓匯率

延伸閱讀

川普關稅影響？彰化縣無薪假440人 機械廠商占約一半

美國加倍鋼鋁關稅至50% 落實關稅協議豁免英國

「川普總是畏縮」市場看穿關稅戰術+AI助推 全球股市創新高

美國關稅衝擊 中市27家廠商放無薪假、兩周增2家

相關新聞

南亞科、世紀鋼 認購火

台股昨（4）日受惠美股收紅，收復月線關卡，南亞科（2408）、世紀鋼（9958）等題材股強勢表態，雙雙改寫波段高點，預料...

奇鋐、緯穎 四檔人氣旺

台股近期在美國總統川普的關稅等政策中，行情震盪，但長線需求看好的AI供應鏈，包括奇鋐（3017）、緯穎（6669）等個股...

台光電、勤誠 押逾90天

人工智慧（AI）產業成長強勁，推升輝達（NVIDIA）再次成為全球市值最高的上市公司，加上台積電股東常會釋出正面訊息，台...

原相 挑價內外5%

原相（3227）隨電競滑鼠滲透率上揚，加上任天堂新遊戲機預購情況佳，未來仍有上修空間，近期外資於低檔默默吃貨，緩解投信調...

元太 選逾五個月

元太（8069）第1季營收80.6億元，季減17%，年增43%，主要處於營運淡季，其中，EPD占58%、ESL占42%，...

振樺電 二檔放閃

振樺電（8114）半導體業務表現優於市場預期，主要受惠GPU晶片、模組測試設備顯著成長，今年在舊世代產品升級更新下，訂單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。