證交所攜手臺灣指數公司赴日參與第17屆S&P DJI日本ETF研討會，強化台日金融合作鏈結。證交所指出，目前正全力推動台日跨境ETF，目標於2025年第3季完成首檔台日跨境ETF掛牌，強化兩地市場互聯互通。

S&P DJI ETF研討會為亞洲最具影響力的ETF產業會議之一，每年吸引近千位來自主管機關、交易所、國際金融機構的專業人士與會，為全球ETF發展趨勢提供交流平台。證交所3日至4日赴東京參加，除受邀擔任與談人，亦攜手臺指公司設立展示攤位，向國際市場介紹台灣ETF發展成果，並拜訪當地重要資產管理公司深化業務合作。

證交所代表於會中就「探究熱潮：台灣與韓國ETF市場的迅速成長」主題進行與談，分享台灣ETF市場的現況與未來發展。以資產規模而言，台灣整體ETF市場居於亞洲第三、固定收益ETF市場則為亞洲第一，從2021年底整體ETF市場規模至2025年4月成長約2.6倍，日均成交值成長4.4倍。

快速成長的因素包含：台灣資本市場受惠於人工智慧（AI）浪潮而整體成長、盤中零股與定期定額機制等降低市場進入門檻、散戶投資人積極參與市場、及證交所持續推動投資人教育並促進ETF資訊普及。台灣整體ETF生態系的協作，也讓ETF商品發行及流動性建立更有效率。

配合主管機關積極建構台灣為亞洲資產管理中心的計畫，2024年底開放主動式與多資產ETF以來，截至5月底已有三檔主動式ETF上市。同時證交所也持續協助國內外資產管理機構加入台灣ETF發行人行列，並積極與主管機關、投信投顧公會等合作，促成國際合作交流機會，並預期將持續推動產品創新，希望透過產品的多樣性吸引資金投入，更加壯大我國資本市場。

證交所與臺指公司並於會場設立攤位，展現台灣在資本市場與ETF領域的實力與潛力，成功吸引許多投資機構關注與深入洽談。另共同拜會日本資產管理公司，推動使用台股指數或連結台股ETF於海外市場發行金融商品，支持台灣成為亞洲資產管理中心之政策目標。

臺指公司此行亦拜會日本交易所集團旗下JPX綜研（JPXi），分享IR及永續發展業務實務經驗，希望藉由國際交流，持續精進IR議合服務平台（IR Engage）服務，促進上市櫃公司與機構投資人溝通、推動台灣資本市場永續發展與深化投資人關係。