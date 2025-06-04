快訊

川普再度通話普亭 稱普亭擬反擊烏克蘭攻擊

南寶6月19日除息 配19元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

南寶（4766）昨（4）日公告，普通股發放現金股利每股19元，訂定配息基準日為6月27日，除息交易日6月19日，現金股利發放日期為7月18日。

展望營運前景，法人表示，南寶今年前四月合併營收75.4億元、年增10.3%；第1季稅後淨利7.29億元，年增3.2%，每股純益（EPS）6.05元；第1季毛利率34.4%，較去年同期提升1.2個百分點，創歷史新高，營業利益率16.4%，較去年同期增加1個百分點，也創下同期新高。

依去年營收分布來看，南寶在台灣、亞洲及澳洲市場的營收占比達98%，主要就近供應客戶，幾乎未直接出口美國，美國對等關稅等相關風險與影響對南寶而言較為間接，公司今年營收目標將再創新高。

美國 營收

延伸閱讀

看清川普吃硬不吃軟？這國強硬狀告WTO 挑戰美國汽車關稅

美國關稅衝擊 中市27家廠商放無薪假、兩周增2家

群電5月合併營收月增0.8% 精測增0.7％

長榮6月19日除息

相關新聞

南亞科、世紀鋼 認購火

台股昨（4）日受惠美股收紅，收復月線關卡，南亞科（2408）、世紀鋼（9958）等題材股強勢表態，雙雙改寫波段高點，預料...

奇鋐、緯穎 四檔人氣旺

台股近期在美國總統川普的關稅等政策中，行情震盪，但長線需求看好的AI供應鏈，包括奇鋐（3017）、緯穎（6669）等個股...

台光電、勤誠 押逾90天

人工智慧（AI）產業成長強勁，推升輝達（NVIDIA）再次成為全球市值最高的上市公司，加上台積電股東常會釋出正面訊息，台...

原相 挑價內外5%

原相（3227）隨電競滑鼠滲透率上揚，加上任天堂新遊戲機預購情況佳，未來仍有上修空間，近期外資於低檔默默吃貨，緩解投信調...

元太 選逾五個月

元太（8069）第1季營收80.6億元，季減17%，年增43%，主要處於營運淡季，其中，EPD占58%、ESL占42%，...

振樺電 二檔放閃

振樺電（8114）半導體業務表現優於市場預期，主要受惠GPU晶片、模組測試設備顯著成長，今年在舊世代產品升級更新下，訂單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。