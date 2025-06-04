南寶6月19日除息 配19元
南寶（4766）昨（4）日公告，普通股發放現金股利每股19元，訂定配息基準日為6月27日，除息交易日6月19日，現金股利發放日期為7月18日。
展望營運前景，法人表示，南寶今年前四月合併營收75.4億元、年增10.3%；第1季稅後淨利7.29億元，年增3.2%，每股純益（EPS）6.05元；第1季毛利率34.4%，較去年同期提升1.2個百分點，創歷史新高，營業利益率16.4%，較去年同期增加1個百分點，也創下同期新高。
依去年營收分布來看，南寶在台灣、亞洲及澳洲市場的營收占比達98%，主要就近供應客戶，幾乎未直接出口美國，美國對等關稅等相關風險與影響對南寶而言較為間接，公司今年營收目標將再創新高。
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