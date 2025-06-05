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華南永昌證新戶交易送 mo 幣

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
華南永昌證券提供首次開戶並完成台股整股交易，同步加開複委託帳戶及約定美股定期定額扣款，最高可享600元mo幣回饋。華南永昌證券／提供
華南永昌證券提供首次開戶並完成台股整股交易，同步加開複委託帳戶及約定美股定期定額扣款，最高可享600元mo幣回饋。華南永昌證券／提供

為鼓勵年輕世代及早啟動理財規劃，邁向財務自主，華南永昌證券攜手momo購物網推限時好康，即日起至8月31日推出「新開戶e指沖APP交易送mo幣」限時活動，瞄準有志踏入投資市場的消費族群，透過投資開戶搭配電商回饋，打造入門級理財包，讓理財變得既簡單又有感。

華南永昌證券表示，「新開戶e指沖APP交易送mo幣」限時活動期間內，凡完成首次開立華南永昌證券帳戶並同時加開複委託帳戶者，只要透過「e指沖APP」完成一筆整股交易，即可獲得500元mo幣回饋；若再約定美股定期定額扣款，還能額外獲得100元mo幣，新戶最高回饋金額達600元。

此次跨業合作將證券投資與電商購物日常場景相結合，打破傳統金融推廣框架，讓理財與消費無縫接軌。消費者不僅能聰明購物，更能同時累積投資紅利，將「買東西」及「買未來」一次搞定。

華南永昌證券近期行銷活動愈來愈創新、活潑，該公司表示，此次攜手momo購物網的合作案聚焦於「開戶友善」與「交易便捷」，透過自家數位平台「e指沖APP」，以直覺操作介面吸引投資新手。

APP具備雙視窗報價與下單整合功能、熱門排行、專屬選股、ETF查詢、定期定額、除權息專區等多項功能應用，提供一站式投資體驗。此外，用戶還可申請試用帳號，先體驗、再開戶，感受投資便利性，安心上手零壓力。

「e指沖APP」不只是交易工具，更是整合市場資訊與投資操作的數位平台。華南永昌證券強調，期望透過此次活動，鼓勵年輕族群將投資視為生活的一部分，善用數位工具踏出投資理財的第一步。未來也將陸續拓展異業合作，推動金融服務融入日常應用，強化財務自主力，實現投資與生活雙贏。

更多活動詳情，投資人可以參考請上華南永昌證券官網：https://www.entrust.com.tw/Marketing/daytradingXmomo/index.html

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