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慧智進軍癌症健檢市場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

慧智基因（6615）昨（4）日召開股東常會，會中提出八大營運目標，包括強化客戶導向服務、多通路布局、數位轉型、跨集團合作、推動精準醫療、建立全面服務系統，並積極拓展泰國與日本等國際市場，朝成為亞太區領先的基因醫學實驗室邁進。

慧智基因股東會通過去年財報，去年營收雖然小幅下滑，但全年稅後純益卻大幅成長逾六成，反映出高技術門檻下的營運韌性。展望未來，慧智基因表示，將深化母胎兒醫學與癌症精準醫學雙核心技術，積極搶攻癌症健檢新市場，並拓展亞太布局。

慧智基因去年營收4.53億元，年減2.89%；惟受惠於營運效率提升與產品組合優化，稅後純益1,912萬元，年增60.43%，每股純益0.86元。

慧智基因目前已建立六大產品線，包括生殖醫學、產前-孕前、新生兒、癌症、精準用藥與罕見疾病等基因檢測服務。

股東會 癌症

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